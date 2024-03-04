تحت رعاية خادم الحرمين.. جامعة الأميرة نورة تحتفي بالفائزات بجائزتها للتميُّز النسائي الخميس المقبل

وتعتمد الجائزة على الاتساق مع رؤية السعودية 2030، ومتطلبات برامج التنمية الوطنية، من خلال مواءمة موضوعات الجائزة مع أولويات برامج الرؤية في القطاعات كافة، من بينها الطاقة، والبيئة، والصناعة والتعدين، والتعليم، والصحة، والسياحة، والرياضة، والمسؤولية الاجتماعية، والترفيه، والثقافة والتراث.