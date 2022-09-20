تربوي يكشف المشاكل المترتّبة على الاهتمام بالنمو التعليمي على حساب المهاري

وأضاف: من المهارات المهملة ولا ندري أين سبب المشكلة، هو عزوف الطلاب عن مهارة الإلقاء والتحدث في الصف أو الإذاعة المدرسية، وبعد تخرج الطالب من الثانوية من غير أن تكون له ذكريات مع الإذاعة المدرسية، سيزيد من الفجوة بينه وبين هذه المهارة النبوية التي رافقت جميع الأنبياء في رحلاتهم الدعوية.