"وزارة الحج" تعلن فتح التقديم لطلبات تأشيرات العمرة بدءًا من غد الخميس

أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء استقبال طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم، لتأدية مناسك العُمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، لموسم العمرة من العام القادم 1444هـ، ابتداءً من يوم غد الخميس الخامس عشر من شهر ذي الحجة الجاري للعام 1443هـ، الموافق 14 / 7 / 2022م.