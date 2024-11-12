الأردن: مركز عالمي للتميُّز الطبي والسياحة العلاجية في المستشفيات الخاصة

السياحة العلاجية في الأردن تحمل عديداً من المزايا التي جعلت المملكة وجهة مفضلة للعلاج، حيث يمتاز الأردن بسمعة طبية رفيعة مبنية على تقديم خدمات علاجية بمعايير عالمية، ويقترن ذلك بأسعار معقولة مقارنة بدول أخرى. في قلب هذا النجاح تكمن الكوادر الطبية الأردنية المؤهلة، حيث يتميّز الأطباء والممرضون بتدريبهم الأكاديمي والعلمي المتميّز، إذ يحمل عديدٌ منهم شهادات من أرقى الجامعات العالمية، مثل: البورد الأمريكي والألماني والبريطاني؛ ما يضمن مستوى عالياً من الاحترافية والخبرة المهنية.