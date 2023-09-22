"آل فاضل": اليوم الوطني فرصة تتجدد كل عام ونحن في وطن ينمو ويزدهر ويتقدم بثبات

وأضاف "آل فاضل": "لقد شهدت الساحة التشريعية والتنظيمية في المملكة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 نشاطاً حثيثاً ومستمراً شمل جميع الجهات الحكومية المعنية بالتشريعات والأنظمة واللوائح في مختلف المجالات، وأثمر عنه إعادة بناء البيئة التشريعية والتنظيمية من خلال سن وتطوير العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات والقواعد والحوكمة والترتيبات التنظيمية؛ لتواكب أهداف رؤية السعودية ومبادراتها ومشروعاتها وبرامجها".

وتابع: "من بين تلك الأنظمة التي صدرت خلال هذا العام نظام المعاملات المدنية، ونظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، ونظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، ونظام المساهمات العقاري، ونظام إمدادات الطاقة، ونظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام صندوق التنمية الزراعية، ولائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام".