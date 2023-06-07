"المودة" تؤهل 453 سيدة معيلة بمكة لسوق العمل عبر مشاريع تنموية ومبتكرة
مكّنت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة 453 سيدة معيلة لأسرتها عبر مبادرة أكاديمية الحياة لتمكين المرأة من خلال عدة مسارات تدريبية مهنية وحرفية تتناسب مع سوق العمل بهدف تحقيق الاكتفاء المالي.
وصرح عضو مجلس إدارة الجمعية فايز عبد الله الحربي أن أكاديمية الحياة لتمكين المرأة تسعى إلى تمكين السيدات من الأرامل والمطلقات المعيلات لأسرهم لنقلهم من الاحتياج إلى الإنتاج عبر مسار المشاريع المتناهية الصغر مسار التوظيف، وقامت الأكاديمية بتمكين 453 سيدة منذ بداية العام 2023 عبر تقديم 22 دورة تدريبية وتم تقديم 192 خدمة تمكين من خلال منافذ البيع وتصوير المنتجات والتسويق لها، كما حصلت 586 سيدة على الدعم العيني والمالي مضيفاً أنه تم تمويل مشاريعهن من خلال تقديم قرض حسن. وتمكنت الأكاديمية من إيجاد فرص عمل للسيدات وفق مؤهلاتهن واحتياج سوق العمل في المجال السياحي.
وأوضح " الحربي" أن الأكاديمية تقدم عدة مشاريع تنموية ومبتكرة تتماشى مع احتياجات سوق العمل تقدمها للسيدات المستفيدات. حيث تقدم الأكاديمية مشاريع الحرف التراثية والفنون اليدوية وخياطة الأزياء ومشروع تأهيل رواد السياحة السعودية، كما تقدم الأكاديمية الدعم والتمويل للمشاريع المتناهية الصغر من خلال القرض الحسن بالإضافة الى تقديم الإرشاد الريادي والمهني لتمكين السيدات المستفيدات من خلال بناء قدراتهن لتأسيس وتطوير مشاريعهن متناهية الصغر وتوسعها واستدامتها من خلال تقديم برامج وورش عمل ريادية.
وأكد "الحربي" أن الأكاديمية تستهدف خلال العام 2023 تمكين 1500 سيدة من الأرامل والمطلقات والمعيلات لأسرهن من خلال تقديم أكثر من 2500 خدمة وإنشاء 120 منفذ بيع ومعمل إنتاج لصناعة منتجات السيدات بمقاييس ومواصفات ذات جودة عالية خاصة بعلامة مكرمة، وتقوم الأكاديمية بالشراكة والتعاون مع أكثر من 13 شراكة نوعية إلى تقديم الدعم اللازم لتمكين السيدات اقتصادياً ونقلهن من الاحتياج إلى الإنتاج.
كما قدم "الحربي" جزيل الشكر والتقدير لمانحي وداعمي أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، الهيئة العامة للأوقاف ومؤسسة عبد العزيز الجميح الخيرية ومؤسسة محمد إبراهيم الحصيني وأولاده الخيرية (غروس) ومبادرة ساعد والمجتمع.