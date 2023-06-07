"المودة" تؤهل 453 سيدة معيلة بمكة لسوق العمل عبر مشاريع تنموية ومبتكرة

وصرح عضو مجلس إدارة الجمعية فايز عبد الله الحربي أن أكاديمية الحياة لتمكين المرأة تسعى إلى تمكين السيدات من الأرامل والمطلقات المعيلات لأسرهم لنقلهم من الاحتياج إلى الإنتاج عبر مسار المشاريع المتناهية الصغر مسار التوظيف، وقامت الأكاديمية بتمكين 453 سيدة منذ بداية العام 2023 عبر تقديم 22 دورة تدريبية وتم تقديم 192 خدمة تمكين من خلال منافذ البيع وتصوير المنتجات والتسويق لها، كما حصلت 586 سيدة على الدعم العيني والمالي مضيفاً أنه تم تمويل مشاريعهن من خلال تقديم قرض حسن. وتمكنت الأكاديمية من إيجاد فرص عمل للسيدات وفق مؤهلاتهن واحتياج سوق العمل في المجال السياحي.