المدينة المنورة.. العيادات والعربات الطبية المتنقلة تخدم 6780 حاجاً في ذي القعدة

وأوضح تجمّع المدينة المنورة الصحي أن الفرق الصحية بالعيادات الطبية المتنقلة على طريق الهجرة قدّمت خدماتها الطبية لـ 1430 حاجاً وحاجة، فيما استفاد من خدمات العربة الطبية في مدينة الحجاج بمحافظة خيبر 1592 مستفيداً، كما استفاد من الخدمات المقدمة في العيادة المتنقلة بجوار مسجد قباء 2087، إضافة إلى 1671 مستفيداً من الخدمة الطبية المتنقلة بجوار مسجد سيد الشهداء، مبيناً أن العيادات الطبية المتنقلة تستمر في تقديم خدماتها حتى نهاية شهر ذو الحجة الجاري.