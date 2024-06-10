المدينة المنورة.. العيادات والعربات الطبية المتنقلة تخدم 6780 حاجاً في ذي القعدة

قدّمت الفرق الطبية التي تعمل في العيادات والعربات الطبية المتنقلة في عدد من المواقع بمنطقة المدينة المنورة خدماتها لـ 6780 حاجاً خلال شهر ذي القعدة الماضي، وذلك ضمن منظومة الخدمات الصحية التي تم تهيئتها للعناية بضيوف الرحمن.
وأوضح تجمّع المدينة المنورة الصحي أن الفرق الصحية بالعيادات الطبية المتنقلة على طريق الهجرة قدّمت خدماتها الطبية لـ 1430 حاجاً وحاجة، فيما استفاد من خدمات العربة الطبية في مدينة الحجاج بمحافظة خيبر 1592 مستفيداً، كما استفاد من الخدمات المقدمة في العيادة المتنقلة بجوار مسجد قباء 2087، إضافة إلى 1671 مستفيداً من الخدمة الطبية المتنقلة بجوار مسجد سيد الشهداء، مبيناً أن العيادات الطبية المتنقلة تستمر في تقديم خدماتها حتى نهاية شهر ذو الحجة الجاري.
ويواصل تجمع المدينة المنورة الصحي تقديم خدماته الصحية لضيوف الرحمن خلال موسم حج العام الحالي، عبر عربات طبية متنقلة ترافق الحجاج داخل المدينة المنورة من أمام مسجدي قباء وسيد الشهداء وعلى طريق الهجرة السريع الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى مدينة الحجاج في محافظة خيبر، واستراحة الحجاج بمحافظة الحناكية، لمتابعة الحالة الصحية لضيوف الرحمن في جميع المواقع والمنافذ خلال مراحل القدوم والتفويج حتى مغادرتهم إلى أوطانهم.
وعمل تجمّع المدينة المنورة الصحي على تجهيز العيادات المتنقلة بكامل المستلزمات التشغيلية من خلال عيادات كشفية والأجهزة اللازمة والطواقم الطبية والكوادر التمريضية والفنية وتوفير الأدوية كما تم تجهيز عدة مركبات إسعافية خاصة ترافق كل عيادة لنقل المستفيدين في الحالات الطبية الطارئة.