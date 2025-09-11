"زاتكا" ترصد مخالفات ضريبية متنوعة أبرزها غياب الفواتير والأختام الإلكترونية

نفَّذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) أكثر من 18 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر أغسطس 2025م، استهدفت الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها فرقها الرقابية شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها قطاع التجزئة، والتبغ، ومكاتب الخدمات، والمقاولات.
وبيّنت أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية تمثلت في عدم وجود الأختام الضريبية، وعدم إصدار الإشعارات الإلكترونية (مدينة أو دائنة)، إضافة إلى عدم إصدار الفواتير الضريبية الإلكترونية.
وأكدت "زاتكا" أن هذه الزيارات تهدف إلى رفع مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط المعتمدة، وذلك ضمن جهودها الرقابية الميدانية.
ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة يُرصد لديها أي من المخالفات الضريبية عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) أو من خلال تطبيق "زاتكا" على الهواتف الذكية، مشيرة إلى أنها تقدم مكافآتٍ تشجيعية للمُبلِّغين بنسبة 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، بحد أقصى مليون ريال، أو ألف ريال كحد أدنى.