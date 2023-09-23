القيادة الإماراتية تهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، عن تهنئتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.
جاء ذلك في برقيات تهانٍ بعثها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لخادم الحرمين الشريفين.
كما هنّأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.
جاء ذلك في برقيات تهانٍ بعثها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.