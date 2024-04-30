أمير الشرقية: رجال "الهلال الأحمر" يؤدون رسالتهم بحرفية عالية

وقال الأمير "سعود": "إن خدمات هيئة الهلال الأحمر السعودي من أقدم الخدمات الموجودة في المملكة، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز- رحمه الله - وعلى الرغم من أنها كانت محدودة الإمكانات في ذلك الوقت إلا أنها تطورت مع مرور الزمن، وأصبحت تقدم خدماتها على نطاق أوسع ليشمل كافة مناطق المملكة بدون استثناء".