أمير الشرقية: رجال "الهلال الأحمر" يؤدون رسالتهم بحرفية عالية

أشاد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بتوفير حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، إمكانات أتاحت وصول المستفيدين لخدمات هيئة الهلال الأحمر السعودي بشكل فوري.
وقال أمير الشرقية: إن ذلك جعل المعالجة والمباشرة لكل الحالات، تتم في مراحل مبكرة وتساهم في إنقاذ الأرواح، بإذن الله.
جاء ذلك خلال استضافته في مجلسه الأسبوعي "الاثنينية" بديوان الإمارة، بحضور نائب أمير الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، وأصحاب الفضيلة والمعالي ومديري الجهات الحكومية، إضافة إلى عدد من المواطنين ومدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الدكتور خالد العنزي وعدد من منسوبي الفرع.
وقال الأمير "سعود": "إن خدمات هيئة الهلال الأحمر السعودي من أقدم الخدمات الموجودة في المملكة، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز- رحمه الله - وعلى الرغم من أنها كانت محدودة الإمكانات في ذلك الوقت إلا أنها تطورت مع مرور الزمن، وأصبحت تقدم خدماتها على نطاق أوسع ليشمل كافة مناطق المملكة بدون استثناء".
ولفت إلى أن هناك حالات يستطيع الآن "الإسعاف الجوي" التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي الوصول إليها بسهولة، وخصوصًا في حالة وجود البعض في مناطق بعيدة خارج حدود المدينة.
وأوضح أن رجال هيئة الهلال الأحمر السعودي يؤدون دورهم ورسالتهم على أكمل وجه في إنقاذ المواطنين والمقيمين بحرفية عالية، بعد أن تلقوا تدريبات مكثفة مكنتهم من أداء مهامهم بكل يقظة، فلهم كل الشكر والتقدير والعرفان لما يقومون به من أعمال جليلة.
وقال أمير الشرقية: نشد على أيديهم ونقول لهم أحسنتم، وبمشيئة الله، تتكامل جهودهم مع جهود المتطوعين والمتطوعات الذين ينضموا للهيئة من الفئات كافة.
وأكد على الدور التوعوي المهم للبرامج التي تعلم النشء وربات البيوت، كيفية التعامل مع الحالات الطارئة؛ حينما تكون هناك بعض الحالات في المنازل أو المدارس أو الأماكن المختلفة وتتطلب تدخلاً عاجلاً حتى وصول الفرق الإسعافية.
وتابع: يعتبر عامل الوقت مهماً في إنقاذ الحياة فإذا كان الشخص مطلعًا على كيفية التعامل مع هذه الحالات يكون سببًا في إنقاذه.
وأكد أهمية الالتحاق والاستفادة من الدورات التي تقدم عن طرق الإنقاذ في الحالات الطارئة؛ حيث إن هيئة الهلال الأحمر تستطيع إقامتها واستفادة الجميع منها.
وقال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالشرقية الدكتور خالد العنزي: إن الهيئة أخذت على عاتقها دور محوري في تعزيز مجال الخدمات الطبية الإسعافية على مستوى المنطقة، وتعمل على استدامتها وتحسينها من خلال تبني المبادرات ذات الأثر المباشر في تحسين رفع المعاناة عن طالبي الخدمة الإسعافية.
كما تستمد قواها من قوله تعالى (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً)، لتقديم الخدمات الإسعافية والتوعوية والتدريبية والتطوعية لكل أفراد المجتمع.
وأشار إلى أن إطلاق أمير الشرقية، مؤخرًا خدمة الإسعاف الجوي بالمنطقة ساهم في إسراع عملية إسعاف المصابين ونقلهم إلى أقرب منشأة صحية.