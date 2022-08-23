ضمن مشروع تطوير العشوائيات.. إزالة أكثر من 391 عقارًا بمنطقة الكدوة بمكة

تواصل الجهات التنفيذية في مشروع تطوير العشوائيات بمنطقة الكدوة، أعمالها التي بدأت السبت "15 محرم، 1444هـ"، بإزالة ما يزيد على 931 عقارًا على مساحة 94723 م2، وتقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المستهدفة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تشمل: الدعم السكني، وخدمات نقل الأثاث للفئات الأكثر احتياجًا، والمساعدات الإغاثية عبر مقرّها الميداني في الموقع، وإدراج فرص تطوعية خاصة بالعمل في الأحياء العشوائية المشمولة بالإزالة من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي من قبل الجمعيات الخيرية.