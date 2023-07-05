التجارة الإلكترونية تُعزز سوق البريد السريع في السعودية لـ1.82 مليار دولار في 2028

وأشار التقرير إلى أن السوق السعودي يعد واحدًا من أهم أسواق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وبالتالي أصبحت وجهة جذابة للشحنات الداخلية والدولية، كما تتخذ الشركات الرائدة خطوات استراتيجية لتأسيس شبكة لوجستية إقليمية في البلاد، وافتتاح مراكز توزيع جديدة ومستودعات ذكية وغير ذلك.