التجارة الإلكترونية تُعزز سوق البريد السريع في السعودية لـ1.82 مليار دولار في 2028

يُتوقع أن يرتفع حجم خدمات البريد السريع والتوصيل والطرود في المملكة العربية السعودية إلى 1.82 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بنسبة نمو سنوية مركبة تصل إلى 10.31%.
وأفاد تقرير موقع "Mordor Intelligence" بأن حجم هذا السوق يقدر في العام الحالي بـ1.11 مليار دولار، ويعزى النمو المستمر إلى زيادة عدد الطلبات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية في المملكة، والتي تتطلب خدمات التوصيل والشحن السريع الفعالة والموثوقة.
وأشار التقرير إلى أن السوق السعودي يعد واحدًا من أهم أسواق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وبالتالي أصبحت وجهة جذابة للشحنات الداخلية والدولية، كما تتخذ الشركات الرائدة خطوات استراتيجية لتأسيس شبكة لوجستية إقليمية في البلاد، وافتتاح مراكز توزيع جديدة ومستودعات ذكية وغير ذلك.
ومن المتوقع أن يشهد السوق تحسنًا في الخدمات والتكنولوجيا والمنافسة مع توسع اللاعبين في هذا السوق، وذلك بتوفير خدمات ذات جودة عالية لعملائهم وتوفير وسائل التوصيل السريعة والموثوقة.