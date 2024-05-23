"هيئة الصحفيين" بمكة تنظم ورشة عن إعداد التقارير الإعلامية

نظّم فرعُ هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة، مساء أمس الأربعاء، ورشةَ عمل "إعداد التقارير الإعلامية"، في مقرّ الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة.
قدمت الورشةَ الأستاذُ المشارك بقسم الصحافة والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة غيداء الجويسر، بحضور نخبة من أعضاء الهيئة والإعلاميين والإعلاميات والمهتمين بالمجال الإعلامي.
وفي بداية الورشة قدّم مديرُ فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي، شكرَه لجمعية الثقافة والفنون بجدة، على استضافتها لهذه الفعاليات التي تخدم الإعلاميين والإعلاميات.
وأشار إلى أن الورشة تأتي ضمن التوجهات والأهداف العامة لهيئة الصحفيين السعوديين في تأهيل وتطوير الصحفيين والصحفيات.
واستعرضت "الجويسر" أهمية التقارير الإعلامية، مُستدلّةً بتقرير رسمي صادر عام 2022م، يفيد بنشر قرابة 200 ألف تقرير إخباري يوميًّا، عبر مختلف المنصات الإخبارية العالمية، ويترجم إلى حوالي 73 مليون تقرير إخباري سنويًّا.
وتقرير رسمي آخر صادر عام 2021م بأن حوالي 2.5 مليار نسخة من الصحف والمجلات تنشر سنويًّا حول العالم.
وأوضحت الدكتورة "غيداء" أن التقارير الإعلامية تساهم في تشكيل فهمنا للعالم من حولنا، وتعتبر أداة أساسية لنقل المعلومات والأخبار بطريقة موضوعية وموثوقة، وكذلك تشكيل الرأي العام، بالإضافة إلى التثقيف والتوعية وتشجيع الحوار المجتمعي.
كما أنها ليست فقط وسیلة لنقل الأخبار، بل أداة أساسیة لبناء مجتمع واعٍ ومشارك في صنع القرار.
وأشارت "الجويسر" لمجالات التقارير الإعلامية وأبرز أنواعها والمتمثلة بالإخبارية والاستقصائية والميدانية والتحليلية والوثائقية والإنسانية ومزايا كل نوع منها، كما استعرضت خطوات إعداد التقارير مع تطبيق عملي بذلك.
وتطرّقت "الجويسر" خلال الورشة، لاستخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في صُنع التقارير الإعلامية، مؤكّدة ضرورة التحرّي الصحفي والتأكد من مصداقية المادة الإعلامية.
وفتحت الورشةُ بابَ الإجابة عن استفسارات الحضور، وفي الختام قدّم "الإحيوي" هدية تذكارية لمقدمة الورشة، ولمدير الجمعية بجدة محمد آل صبيح.
وقدم "آل صبيح" هدية لمقدمة الورشة، ولمدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة، في حين قدّم فقرات الورشة ممثلُ فرع الهيئة بجدة الإعلامي محمد العواجي.
من جانب آخر زار أعضاءُ الهيئة أركانَ الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، واستمعوا لشرحٍ من مدير الجمعية عن تاريخها وأبرز المحطات والبرامج التي تقدّمها لخدمة الساحة الثقافية والفنية بجدة.