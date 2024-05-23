"هيئة الصحفيين" بمكة تنظم ورشة عن إعداد التقارير الإعلامية

واستعرضت "الجويسر" أهمية التقارير الإعلامية، مُستدلّةً بتقرير رسمي صادر عام 2022م، يفيد بنشر قرابة 200 ألف تقرير إخباري يوميًّا، عبر مختلف المنصات الإخبارية العالمية، ويترجم إلى حوالي 73 مليون تقرير إخباري سنويًّا.