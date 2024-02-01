ضيوف "بوسنيون": سمعنا عن كرم وحفاوة السعوديين قبل الوصول إلى هنا.. ونشكر قيادة المملكة

كما أعرب البروفيسور الدكتور نبيل ناصر أستاذ محاضر في كلية الطب بجامعة سراييفو وأحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من دولة البوسنة والهرسك، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ على اللفتة الكريمة من خلال استضافتهم لأداء مناسك العمرة والزيارة، مشيرًا إلى أنها الزيارة الأولى له للأراضي المقدسة والتي شعر فيها براحة وسكينة مع عظم الروحانية، كما ثمّن لقيادة المملكة كرم الاستضافة، وحفاوة الضيافة، داعيًا الله أن يحفظ المملكة وقادتها وشعبها من كل مكروه، وأن يديم نعمة الإسلام على الأمة جمعاء.