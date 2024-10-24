"التجارة" تستدعي أكثر من 16 ألف سيارة "جي إم سي" و"شيفروليه" و"كاديلاك"

أعلنت وزارةُ التجارة استدعاءَ "6,896" سيارة "جي إم سي" من طراز: "يوكون، يوكون إكس إل، وسييرا إل دي موديل 2023-2024"، و"8,527" سيارة "شيفروليه" طراز: "تاهو، سوبربان، وسيلفرادو إل دي موديل 2023-2024"، و"579" سيارة "كاديلاك" من طراز: "اسكاليد واسكاليد إي أس في موديل: 2023-2024"؛ لاحتمالية عدم عمل الإشارة التحذيرية الخاصة بزيت الفرامل بالشكل الصحيح عند نقصان أو تسرب الزيت عن المستوى المطلوب دون معرفة قائد المركبة؛ مما قد يقلّل من أداء الفرامل وزيادة خطر وقوع حادث.