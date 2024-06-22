أهالٍ يطالبون بنقله.. "مكب الصرف الصحي" يؤرق سكان مخططات شرق الرياض

طالَبَ ملاك مخططات النخبة شرق مدينة الرياض، الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة، بنقل مكبّ الصرف الصحي الملاصق للمخطط؛ مشيرين إلى ما يسببه لهم من أذى بالرائحة الكريهة، وخروج ودخول شاحنات الصرف الصحي من المخطط يؤدي لازدحام في الحركة المرورية.
وشدد الأهالي على ضرورة وضع حد، ونقل مكبّ الصرف الصحي الذي ربما يؤدي إلى مشاكل بيئية وصحية بالغة يكون ضحيتها أرواح.
وقال الملاك: نحن نعيش في ظروف لا تطاق، ونطالب الجهات ذات العلاقة بالتحرك السريع لإنقاذ المخططات؛ فلا يمكننا الاستمرار في تحمل هذا الوضع الذي يهدد صحتنا وصحة أطفالنا، ونحن في بداية مراحل السكن.
وأكد بعض ملاك المخطط أنهم تقدموا بشكوى رسمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة للنظر في هذا الموضوع؛ مطالبين بسرعة التحرك ورفع الأذى عنهم، خاصة أن مخططات الشرق أصبحت ضمن وجهات منطقة الرياض والتوجه السكاني لها أصبح في ازدياد.