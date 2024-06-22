أهالٍ يطالبون بنقله.. "مكب الصرف الصحي" يؤرق سكان مخططات شرق الرياض

طالَبَ ملاك مخططات النخبة شرق مدينة الرياض، الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة، بنقل مكبّ الصرف الصحي الملاصق للمخطط؛ مشيرين إلى ما يسببه لهم من أذى بالرائحة الكريهة، وخروج ودخول شاحنات الصرف الصحي من المخطط يؤدي لازدحام في الحركة المرورية.