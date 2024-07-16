مواصلاً إنقاذ الأرواح.. "مسام" ينتزع 882 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

كما تمكن فريق "مسام" من نزع 187 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع 3 ذخائر غير منفجرة بمديرية الخوخة، ولغمين مضادين للدبابات و6 ذخائر غير منفجرة بمديرية حيس، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.