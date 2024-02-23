أبهى صور الوحدة.. "خرمي": بطولات التأسيس تمتزج بالحاضر لتوثيق المنجزات

رفع وكيلُ وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور حسن بن محسن خرمي، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يحفظهما الله، بمناسبة يوم تأسيس المملكة العربية السعودية.
وقال "خرمي": 300 سنة وأكثر ممتدّة بعزم وإيمان البقاء ونشر السلام بإرث وثقافة المسلم العربي الأصيل، تجسّدت في جذورها الحبّ والولاء والانتماء الوطني السعودي منذ أن انطلقت بطولات التأسيس بسواعد الإمام محمد بن سعود وأبنائه ورجاله، ولم يقف التاريخ عند هذا الحدّ ليكتب اللهُ الاستمرارَ والاستدامة للدولة السعودية لتخدم الإسلام والبشرية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ليستمر التاريخ في كتابة وتوثيق المنجزات.
وأشار إلى أن يوم التأسيس يُعتبر من الأيام التاريخيَّة الهامَّة التي تحمل في طياتها الكثير من الذكريات والعِبَر؛ فهو يومٌ يستذكِر فيه الشعبُ السعوديُّ تاريخَه العريق والمجيد المُمتدّ منذ أكثر من ثلاثة قرون؛ حيث انطلقت رحلة بناء هذا الوطن العظيم بفضل تضحيات الأجداد، والرؤية الحكيمة للمؤسِّسين، الذين وضعوا حجر الأساس للمملكة العربيَّة السعوديَّة.
وشدّد على أنه في يوم التأسيس تتجسَّد الروحُ الوطنية، والوحدة والتماسك بين أبناء المملكة وحُكَّامها في أبهى صورة، وهو يُعتبر فُرصةً للتأمُّل في إرث بلادنا الغنيِّ بالتاريخ والثقافة والتعبير عن فخرنا وانتمائنا لهذا الوطن العظيم.