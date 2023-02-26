وزير الشؤون الإسلامية يفتتح معرضَ "يوم التأسيس"

افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد؛ معرضَ "يوم التأسيس"، الذي تنظِّمه الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، "إدارة التواصل الداخلي"، بحضور عدد من المسؤولين؛ حيث يأتي هذا المعرض مواكبًا للاحتفال بذكرى يوم التأسيس، ضمن الفعاليات التي تنفّذها الوزارة بديوانها وبفروعها في المناطق المملكة.
وتجوّل "آل الشيخ" في المعرض، الذي يحاكي تراث هذه البلاد المباركة، كما اشتمل على أركان تعريفية بتاريخ الدولة وتراثها؛ حيث يتم توزيع هدايا تذكارية لكل رواد المعرض من منسوبي الوزارة ومراجعيها.
ونوّه الوزير عبداللطيف آل الشيخ، في تصريح له عقب افتتاح المعرض، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة في مواكبة ذكرى يوم التأسيس، الذي نستذكر من خلاله ماضيًا مُشرّفًا، وبطولات قام بها أئمة هذه البلاد، والمخلصون من أبنائها، كما بيّن أن ذكرى التأسيس تمرّ علينا كل عام لتبيّن للأجيال الحاضرة العمقَ التاريخي والإرثَ الحضاري المشرف للدولة السعودية.