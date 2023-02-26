وزير الشؤون الإسلامية يفتتح معرضَ "يوم التأسيس"

ونوّه الوزير عبداللطيف آل الشيخ، في تصريح له عقب افتتاح المعرض، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة في مواكبة ذكرى يوم التأسيس، الذي نستذكر من خلاله ماضيًا مُشرّفًا، وبطولات قام بها أئمة هذه البلاد، والمخلصون من أبنائها، كما بيّن أن ذكرى التأسيس تمرّ علينا كل عام لتبيّن للأجيال الحاضرة العمقَ التاريخي والإرثَ الحضاري المشرف للدولة السعودية.