"أمانة الرياض" تطلق مبادرة "حديقتي مسؤوليتي" بمشاركة مجتمعية واسعة لتعزيز الاستدامة البيئية

نظّمت أمانةُ منطقة الرياض مبادرةً مجتمعية "حديقتي مسؤوليتي" بمشاركة الجهات التطوعية وأفراد المجتمع؛ لتعزيز الحفاظ على حدائق الرياض وتنميتها، من خلال 25 حديقة في مختلف أحياء العاصمة، بالتعاون مع 55 من المدارس الأهلية والحكومية، فضلًا عن 27 جمعية غير ربحية، بالإضافة إلى الشركاء الداعمين.
وتهدف المبادرة إلى رفع السلامة البيئية في الحدائق، والحفاظ على النظافة العامة، وتعزيز الثقافة المجتمعية تجاه المرافق، وتحسين أعمال التشجير، واستدامة التنمية الحضرية، وذلك في حدائق "الروابي الأولى، السلام السادسة، الريم، اللولو، البلد، ملعب أطفال الخالدية، الحائر العامة، منتزه النخيل، ساحة عرقة الأولى والثانية، الحجيلاء، الليوان، الغدير الرابعة، أبي ذر الغفاري، الثمار، السعادة، الجزيرة، الرائد، الندوة، النظيم، الغروب، الجلسان، عليشة، الهدا، الشفا، الشفا الثالثة".
يذكر أنّ أمانة منطقة الرياض تعمل على تنفيذ خططها الاستراتيجية، وتحقيق التطلعات، بناء بيئة نوعية في المدينة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وتفعيلًا لدورها في التنمية الحضرية والبيئية، وصناعة مرافق عامة تواكب تطلعات السكان، ونموّ المدينة، في مختلف الأحياء، لرياض مزدهرة، مستدامة، ذات جودة عالية.