"أمانة الرياض" تطلق مبادرة "حديقتي مسؤوليتي" بمشاركة مجتمعية واسعة لتعزيز الاستدامة البيئية

وتهدف المبادرة إلى رفع السلامة البيئية في الحدائق، والحفاظ على النظافة العامة، وتعزيز الثقافة المجتمعية تجاه المرافق، وتحسين أعمال التشجير، واستدامة التنمية الحضرية، وذلك في حدائق "الروابي الأولى، السلام السادسة، الريم، اللولو، البلد، ملعب أطفال الخالدية، الحائر العامة، منتزه النخيل، ساحة عرقة الأولى والثانية، الحجيلاء، الليوان، الغدير الرابعة، أبي ذر الغفاري، الثمار، السعادة، الجزيرة، الرائد، الندوة، النظيم، الغروب، الجلسان، عليشة، الهدا، الشفا، الشفا الثالثة".