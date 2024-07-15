خلال أسبوع.. "المرور" تضبط 1188 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة

نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط 1188 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة ضمن حملاتها الميدانية خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024 حتى السبت 13 يوليو 2024م.
وجاءت إدارة جدة في مقدمة الإدارات التي ضبطت مخالفات، بواقع 631 مخالفة، تليها الرياض 152 مخالفة، ثم الطائف 104.
وأضافت، أن نتائج الحملة في باقي الإدارات جاءت كالتالي: المدينة المنوّرة 95، جازان 45 مخالفة، عسير 43 مخالفة، والعاصمة المقدّسة 38 مخالفة، والشرقية 25.
فيما سجّلت منطقة نجران 16 مخالفة، وحائل 11، والحدود الشمالية 10، والقريات 8 مخالفات، ثم الجوف 6، وأخيرا تبوك 4 مخالفات، والباحة بلا أي مخالفة.
وأهابت الإدارة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.