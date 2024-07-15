خلال أسبوع.. "المرور" تضبط 1188 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة

فيما سجّلت منطقة نجران 16 مخالفة، وحائل 11، والحدود الشمالية 10، والقريات 8 مخالفات، ثم الجوف 6، وأخيرا تبوك 4 مخالفات، والباحة بلا أي مخالفة.