علاقة مملكتين.. "الدارة" توثق للقطات تجمع الملكة "إليزابيث" و"تشارلز" مع ملوك السعودية

تحت عنوان "علاقة مملكتين" نشرت دارة الملك عبد العزيز مجموعة صور تجمع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية وابنها الملك تشارلز مع ملوك المملكة العربية السعودية؛ لتوثيق العلاقة المتميزة وتأصيل الروابط والاحترام المتبادل.
وأوضحت الدارة في فيديو على حسابها بتويتر أن هناك تاريخًا من العلاقات المتينة بين الجانبين السعودي والبريطاني؛ حيث حرص ملوك السعودية على تنمية العلاقات مع ملكة بريطانيا منذ اعتلائها للعرش من الـ6 من فبراير 1952م.
وأنجز البلدان في عهد الملكة إليزابيث العديد من المكتسبات التي ساهمت في استقرار المنطقة وتنميتها.
وفي سياق متصل تربط الملك الحالي تشارلز بالمملكة العربية السعودية علاقات تاريخية في الثقافة والتراث والبيئة والتنمية، وتأمل البلدين في توسيع آفاق التعاون المستقبلية بينهما.