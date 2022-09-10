علاقة مملكتين.. "الدارة" توثق للقطات تجمع الملكة "إليزابيث" و"تشارلز" مع ملوك السعودية

وأوضحت الدارة في فيديو على حسابها بتويتر أن هناك تاريخًا من العلاقات المتينة بين الجانبين السعودي والبريطاني؛ حيث حرص ملوك السعودية على تنمية العلاقات مع ملكة بريطانيا منذ اعتلائها للعرش من الـ6 من فبراير 1952م.