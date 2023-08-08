مع فتح باب التقاعد بـ"التعليم".. مستشارة: التذبذب والمهام والمسؤوليات أهم أسباب التوجه "المبكر"

وأردفت: لذا فإن الأثر قريب وبعيد المدى للتقاعد المبكر على المؤسسات ذات الصلة يمكن أن يتم تحديده من خلال دراسة أسباب ارتفاع أو انخفاض نسبته، وأثره على الأداء المؤسسي لكل مؤسسة حسب نشاطها؛ وذلك لتخفيف أي أثر متوقع يعتبر تحديًا للمؤسسة، سواء على المدى القريب أو البعيد، الذي قد يؤثر على تحقيق أهداف تلك المؤسسة.