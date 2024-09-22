سعد العتيبي: "اليوم الوطني" قصة خالدة سطّرها التاريخ 

وقال "العتيبي"، في تصريحه: "نستذكر اليوم وفي هذه المناسبة العظيمة قصةً خالدةً دونها التاريخ، وكُتبت تفاصيلها بمدادٍ من ذهب، وحَّد خلالها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيّب الله ثراه- أرجاء مملكة أصبحت محط أنظار العالم، وأرسى خلال توحيده قواعد هذا البنيان الشامخ العالي بين الأمم، ووطد أركانه بكل اقتدار، وبنى لنا وطنًا شامخًا عزيزاً نفاخر به".