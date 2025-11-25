الفالح: شراكة سعودية–إيطالية تعزز السياحة والذكاء الاصطناعي وتدعم استراتيجيات الدفاع والفضاء

وأوضح الفالح أن مجالات السياحة، والتصميم، والأزياء، والأثاث، وصناعة الأفلام، والحفاظ على التراث تُعد من أبرز المسارات التي تعمل المملكة على تطويرها عبر شراكات دولية نوعية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الجانب الإيطالي تمثل قيمة مضافة لهذه القطاعات لما تمتلكه إيطاليا من خبرة عالمية.