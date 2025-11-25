الفالح: شراكة سعودية–إيطالية تعزز السياحة والذكاء الاصطناعي وتدعم استراتيجيات الدفاع والفضاء

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، خلال مشاركته في منتدى الاستثمار والأعمال السعودي الإيطالي المنعقد في الرياض، أن المملكة تتطلع إلى توسيع آفاق التعاون مع إيطاليا في مجموعة واسعة من القطاعات ذات النمو المتسارع.
وأوضح الفالح أن مجالات السياحة، والتصميم، والأزياء، والأثاث، وصناعة الأفلام، والحفاظ على التراث تُعد من أبرز المسارات التي تعمل المملكة على تطويرها عبر شراكات دولية نوعية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الجانب الإيطالي تمثل قيمة مضافة لهذه القطاعات لما تمتلكه إيطاليا من خبرة عالمية.
وأضاف أن توسيع العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي يشمل استقطاب المطورين، ودعم مراكز البحوث، وتعزيز نقل المعرفة، بما يواكب التحولات الرقمية التي تشهدها المملكة في إطار رؤيتها الطموحة.
وأكد الفالح أن الشراكة السعودية – الإيطالية تساند بفاعلية الاستراتيجيات الوطنية في قطاعات حيوية مثل الدفاع، والفضاء، والأمن السيبراني، لافتًا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا متسارعًا يفتح المجال لفرص استثمارية واسعة أمام الشركات السعودية والإيطالية.