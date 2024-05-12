التحالف الإسلامي يعلن وصول ممثلَيْ غينيا بيساو المُوفدَيْن حديثًا

وأوضح الأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي أن وصول ممثلَيْ غينيا بيساو إلى مقر التحالف الإسلامي وعملهما جنبًا إلى جنب مع زملائهم من ممثلي دول التحالف، يُعدّ خطوة إيجابية من قِبل قيادة حكومة غينيا بيساو، واستشعارًا منها بوجوب المشاركة الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ التطرف العنيف، متمنيًا لهما التوفيق في أداء مهام عملهم.