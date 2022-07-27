رحلة الاجتهاد والعناية.. مزارعو نجران يتأهبون لحصاد كريم لـ 30 نوعاً من التمور

من جانبه، أوضح المزارع علي مهدي، أن زراعة النخيل بالمنطقة ناجحة بامتياز حتى للأنواع التي أتت من خارج المنطقة، وذلك لتوافر التربة الخصبة والماء العذب والأجواء المعتدلة، مُبيناً أن العادة جرت في نجران قديماً أن يقوم الناس بإعداد "الرجيز"، وذلك عبر أربع مراحل، وهي: مرحلة الفرز والتصنيف، والتنظيف وإزالة الشوائب من التمور، وبعد ذلك مرحلة غسل التمور، وأخيراً مرحلة التعبئة في أدوات جلدية مُحكمة خصصت لذلك، ويتم بعد ذلك تناولها واكرام الضيف منها، كما يتم أيضاً إنتاج أفضل أنواع الدبس أيضاً.