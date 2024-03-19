خلاف على "ملكية الموقع" يوقف العمل بمهرجان صيف أرض الضباب بتنومة

اندلع خلاف بين وزارتَي "البلدية" و"الزراعة" على ملكية موقع تم بدء العمل فيه لإنشاء مهرجان صيف أرض الضباب بتنومة.
وقال أحد المسؤولين بالمؤسسة المستثمرة لموقع حديقة الأمير نايف بالمحافظة: بعد تسلمنا الموقع من البلدية وبدء العمل قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتنومة بإيقاف العاملين عن العمل بالموقع.
وأضاف: تم استئجار الموقع من قبل البلدية، وبدأ العمل في تجهيزه بعد استصدار الموافقة من قبل الهيئة العامة للترفيه، إلا أننا فوجئنا بفِرقة من الزراعة تطلب منا التوقف والمراجعة، وتم ذلك فعلًا، وأبلغنا بأن تسلّم الأرض يكون من قبلها بعد طرحها للمنافسة وليس من قبل البلدية.
وأردف: أعقب ذلك حضور مسؤول من الزراعة وعدد من موظفيها والذين قاموا بطرد العمال والمهندسين والحراس الذين يتبعون المؤسسة المستثمرة، وتطويق الموقع بسياراتها وحراسها، في إجراء أضرّ بنا.
من ناحيته، أكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير لـ"سبق" حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من المواقع المخصصة لها، ومن ذلك طرح بعض المواقع كفرص استثمارية نوعية؛ للإسهام في تعزيز السياحة الداخلية بالمملكة سواءً عن طريق طرح الفرص الاستثمارية المؤقتة بالمتنزهات الوطنية بعسير، كما حدث بموسم الصيف الماضي بمتنزه الأمير سلطان بالفرعاء أو طرح الفرص الاستثمارية الدائمة.
وبخصوص ما تمت الإشارة إليه عن العمل لاستثمار حديقة الأمير نايف بمحافظة تنومة، والتي تقع ضمن موقع الشرف المخصص بقرار وزاري لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة، يتطلب تفعيل التنسيق الأفقي بين الجهات الحكومية المعنية بهذا الأمر وفقًا لتوجيهات الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، والعمل بحسب الأنظمة والتعليمات الخاصة بعقارات الدولة.