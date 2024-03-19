خلاف على "ملكية الموقع" يوقف العمل بمهرجان صيف أرض الضباب بتنومة

وأضاف: تم استئجار الموقع من قبل البلدية، وبدأ العمل في تجهيزه بعد استصدار الموافقة من قبل الهيئة العامة للترفيه، إلا أننا فوجئنا بفِرقة من الزراعة تطلب منا التوقف والمراجعة، وتم ذلك فعلًا، وأبلغنا بأن تسلّم الأرض يكون من قبلها بعد طرحها للمنافسة وليس من قبل البلدية.