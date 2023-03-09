السعودية تعلن السماح للمقيمين في الخليج بالحصول على تأشيرة سياحية أيًا كانت المهنة

وتشترط لائحة تأشيرة الزيارة السياحية الصادرة عن الوزارة ضرورة امتثال السياح للأنظمة والتعليمات المتبعة أثناء وجودهم في المملكة. بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات، كما نوَّهت الوزارة إلى أن التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تتيح أداء العمرة في أثناء موسم الحج.