مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينظم ورشة عمل لاستعراض أحدث تقنيات علاج البروستاتا

من جهته قال الدكتور مهند الحربي استشاري المسالك البولية الحاصل على الزمالة والبورد الكندي ورئيس اللجنة المنظمة ، إن هذه الورشة تحظى بأهمية بالغة كونها تشكل منصة تفاعلية تجمع نخبة من الخبراء والمتحدثين من خارج وداخل المملكة الحاصلين على أعلى الشهادات العلمية ، بالإضافة إلى الموضوعات الهامة المطروحة للنقاش والتي من أبرزها التدخل الجراحي بتقنية الهولميوم ليزر"HoLEP" ، والتي تعد واحدة من أكثر العمليات تطوراً في معالجة تضخم البروستاتا، واستعراض ما تنفرد به هذه الطريقة من مميزات عن الطرق الأخرى خاصة العمليات الجراحية التقليدية، مما يجعلها الخيار الأمثل للمرضى خصوصاً للمصابين بتضخمات كبيرة تتجاوز 100 جرام ، والتي عادة ما تستدعي فتحاً جراحياً بأسفل البطن.