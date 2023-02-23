مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينظم ورشة عمل لاستعراض أحدث تقنيات علاج البروستاتا

ينظم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ، بالتعاون مع الجمعية السعودية لجراحة المسالك البولية ولأول مرة ، ورشة عمل لمناقشة أهم المستجدات في تشخيص وعلاج تضخم البروستاتا ، وذلك يوم السبت الموافق 4 مارس 2023 م بحضور متحدثين من داخل وخارج المملكة ،وهي معتمدة من هيئة التخصصات الصحية كساعات تعليم طبي.
وستناقش الورشة أهم المستجدات في تشخيص وعلاج تضخم البروستاتا ، واستعراض الأوراق البحثية الخاصة بجراحات البروستاتا بالليزر عبر خبرات عالمية ومحلية ممن لهم مكانة علمية عالية وذوو تأثير كبير في هذا التخصص ، وهو ما سيشكل فرصة لتحديث المعرفة الطبية للحضور من الأطباء والممارسين الصحيين.
من جهته قال الدكتور مهند الحربي استشاري المسالك البولية الحاصل على الزمالة والبورد الكندي ورئيس اللجنة المنظمة ، إن هذه الورشة تحظى بأهمية بالغة كونها تشكل منصة تفاعلية تجمع نخبة من الخبراء والمتحدثين من خارج وداخل المملكة الحاصلين على أعلى الشهادات العلمية ، بالإضافة إلى الموضوعات الهامة المطروحة للنقاش والتي من أبرزها التدخل الجراحي بتقنية الهولميوم ليزر"HoLEP" ، والتي تعد واحدة من أكثر العمليات تطوراً في معالجة تضخم البروستاتا، واستعراض ما تنفرد به هذه الطريقة من مميزات عن الطرق الأخرى خاصة العمليات الجراحية التقليدية، مما يجعلها الخيار الأمثل للمرضى خصوصاً للمصابين بتضخمات كبيرة تتجاوز 100 جرام ، والتي عادة ما تستدعي فتحاً جراحياً بأسفل البطن.
وأضاف د. مهند أن هذه الورشة تستهدف أطباء المسالك البولية وطلاب الامتياز بكليات الطب ، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الورشة سيصاحبها معرض يشارك فيه كبريات الشـركات الطبية العالمية المختصة ، لاستعراض أحدث التقنيات المستخدمة في جراحات البروستاتا.
وفي الختام دعا د. مهند الحربي الراغبين من الأطباء وطلاب الطب والامتياز للتسجيل في الورشة عبر الرابط .
الجدير بالذكر أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار دعم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب المستمر للملتقيات والأنشطة العلمية التي تسهم في تطوير الكوادر الطبية من مختلف التخصصات، وصولاً إلى خدمات رعاية صحية أفضل تواكب المستجدات العلمية والتقنية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من مسؤولياتِها العلمية والطبية والمجتمعية، من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة للكوادر في كافة التخصصات.