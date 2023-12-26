الإسعاف الجوي بالجوف ينقل "فرضية" حالة سكتة قلبية خلال 25 دقيقة

وأوضح أن هذه الخدمة من ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لما لها من أثر في تسهيل الحصول على الرعاية الطبية الطارئة، وتقليل نسبة الوفيات والإصابات الناجمة من الحوادث المرورية والحالات الإسعافية المستعجلة.