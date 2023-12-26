الإسعاف الجوي بالجوف ينقل "فرضية" حالة سكتة قلبية خلال 25 دقيقة

نفّذ الإسعافُ الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف، فرضية مباشرة حالة إسعافية، بنقل حالة سكتة قلبية من مركز القلب بسكاكا، إلى مركز القلب بمنطقة عرعر، خلال 25 دقيقة.
وقال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف، الدكتور ممدوح ناحي الرويلي، لـ"سبق": إن الفرضية شملت ورودَ بلاغ لمركز القيادة والتحكم بالمنطقة "997" من مركز القلب بالجوف، يُفيد بنقل حالة مصابة بسكتة قلبية عاجلة، تحتاج لنقلها إلى مدينة عرعر.
وأضاف: أن فرقة الإسعاف الأرضي باشرت الحالة، واستدعى التعامل مع الحالة طلب النقل السريع من خلال الإسعاف الجوي.
وأشار "الرويلي" إلى أنّ الحالة وصلت مركز القلب بمنطقة عرعر؛ لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أن هذه الخدمة من ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لما لها من أثر في تسهيل الحصول على الرعاية الطبية الطارئة، وتقليل نسبة الوفيات والإصابات الناجمة من الحوادث المرورية والحالات الإسعافية المستعجلة.