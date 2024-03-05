"أثير" و"منشآت" توقعان اتفاقية لتدشين برنامج "تمكين التحول الصحي الرقمي"

في خطوة مهمة واستراتيجية تعكس التزامها الراسخ بتطوير القطاع الصحي، وقعت شركة أثير اتفاقية مهمة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) والتي بدورها تهدف إلى تدشين برنامج متخصص لتمكين التحول الصحي الرقمي للعيادات المتوسطة والصغيرة.
ويسعى هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات المنشآت الصحية الصغيرة والمتوسطة على مواكبة أحدث التطورات والابتكارات في مجال الرعاية الصحية الرقمية، من خلال تقديم مجموعة من الحلول الذكية والمبتكرة التي تلائم احتياجاتهم الخاصة.
يأتي هذا البرنامج امتداداً لدور منشآت في دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة وإيماناً بقدرات شركة أثير، وهي شركة سعودية رائدة في تقديم حلول تقنية صحية من خلال شبكة سحابية سعودية والمسجلة ضمن الشركات سريعة النمو التابع لبرنامج طموح كأحد مبادرات منشآت لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكات والتعاون فيما بينها .
وتتمحور هذه الاتفاقية حول تقديم برنامج متخصص يمتد لأكثر من شهرين حيث يتم تقديم ورش عمل متخصصة في جميع جوانب التحول الرقمي الصحي وتطبيق عملي للعيادات من خلال العمل على أحدث الحلول التقنية، بحيث يتم تحقيق التحول الرقمي وأتمتة جميع إجراءات المنشأة الصحية المختلفة كالإدارات الطبية والإدارية وتطبيق المراجعين وإدارة التأمين.
وعلق المهندس عبدالجواد شودري، رئيس مجلس الإدارة لشركة أثير حول هذه الاتفاقية الهامة بقوله: "نركز في أثير على تقديم تجربة استثنائية متكاملة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي ، حيث عملنا خلال الأعوام الماضية على ابتكار نظام متكامل يفهم بشكل دقيق التحديات التي تواجه هذه المنشآت".
وكما علق المهندس أحمد الجهني الرئيس التنفيذي لشركة أثير: "لقد قمنا بتوفير تجربة محلية تغطي جميع الاحتياجات وتحقق كفاءة عالية لجميع المستخدمين وتربط كافة أصحاب ذات علاقة للعمل من خلال منصة صحية متكاملة. نؤمن في أثير بتطوير حلول ذكية مواكبة لرؤية التحول الصحي".
ومن خلال هذه الاتفاقية مع منشآت، تأمل أثير في خلق بيئة تعاونية تشجع على الابتكار والتطور المستمر في مجال الرعاية الصحية، مما يعزز من قدرات المنشآت الصحية الصغيرة والمتوسطة على تقديم خدمات فعالة ومتقدمة ومتواكبة مع متطلبات القطاع الصحي تجعل هذه المنشآت قادرة على استخدام أفضل الحلول التكنولوجية الذكية بشكل يسهم في تحقيق تقدم ملموس في مجال الرعاية الصحية.