"أثير" و"منشآت" توقعان اتفاقية لتدشين برنامج "تمكين التحول الصحي الرقمي"

ومن خلال هذه الاتفاقية مع منشآت، تأمل أثير في خلق بيئة تعاونية تشجع على الابتكار والتطور المستمر في مجال الرعاية الصحية، مما يعزز من قدرات المنشآت الصحية الصغيرة والمتوسطة على تقديم خدمات فعالة ومتقدمة ومتواكبة مع متطلبات القطاع الصحي تجعل هذه المنشآت قادرة على استخدام أفضل الحلول التكنولوجية الذكية بشكل يسهم في تحقيق تقدم ملموس في مجال الرعاية الصحية.