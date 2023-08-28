بانوراما خلابة.. "القمر الأزرق" يُزيِّن سماء السعودية الخميس القادم

وتشهد الأرض ظاهرة القمر العملاق أربع مرات خلال العام الجاري، الظاهرة الأولى كانت في الثالث من يوليو الماضي، ثم الأول من أغسطس الجاري، والثالثة ستكون في الـ31 من الشهر نفسه، وسيكون الأقرب إلى موقع الحضيض خلال عام 2023 بنسبة 97%؛ إذ يصل بُعده عن الأرض إلى 341.257 كيلومترًا، والظاهرة الرابعة ستحدث في الـ29 من سبتمبر المقبل.