"صحتك 30" في مهرجان "واحة الأحساء" بعين نجم

وركزت أركان المبادرة للتوعية والتثقيف على رياضة المشي، والتأكيد على أنها من أقل الأنشطة البدنية تكلفة وأبسطها وأسهلها ولا تتطلب أي معدات أو مهارات خاصة، وأنها وسيلة لتحسين اللياقة البدنية والحفاظ على الصحة والحد من التوتر، ويمكن ممارستها في أي وقت وفي أي مكان ولا تقتصر على عمر معين.