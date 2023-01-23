"صحتك 30" في مهرجان "واحة الأحساء" بعين نجم

استضاف مهرجان "واحة الأحساء"، الذي تنظمه هيئة التراث ومحافظة الأحساء، بالتعاون مع أمانة الأحساء على مدى يومين في متنزه عين نجم بمدينة المبرز في الأحساء، مبادرة "صحتك 30".
وعقدت المبادرة تحت رعاية محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، بتنظيم من التجمع الصحي، وأمانة الأحساء، ونادي الفتح الرياضي.
اشتملت المبادرة على مسيرة مشي تفاعلية، وأركان صحية، وقياس العلامات الحيوية، وانطلقت عند الساعة الرابعة عصراً، واستمرت حتى التاسعة ليلاً.
وركزت أركان المبادرة للتوعية والتثقيف على رياضة المشي، والتأكيد على أنها من أقل الأنشطة البدنية تكلفة وأبسطها وأسهلها ولا تتطلب أي معدات أو مهارات خاصة، وأنها وسيلة لتحسين اللياقة البدنية والحفاظ على الصحة والحد من التوتر، ويمكن ممارستها في أي وقت وفي أي مكان ولا تقتصر على عمر معين.
وأيضاً التأكيد على زيادة ثقافة النشاط البدني، وزيادة عدد الأفراد الذين يمارسون رياضة المشي، والتأكيد على أن يقوم المشاركون بتحميل برنامج "صحتي" وتعبئة البيانات المطلوبة ثم البدء في المشي.
وكان التجمّع الصحي في الأحساء، دشن أخيراً المبادرة، التي تستمر لمدة ستة أشهر، بالتعاون مع أمانة الأحساء، وإدارة التعليم، ومكتب وزارة الرياضة بالأحساء، ونادي الفتح الرياضي، وعدد من الجمعيات، والقطاع الخاص.
وتهدف إلى تحفيز فئات المجتمع على ممارسة رياضة المشي وجعلها عادة يومية لمدة 30 دقيقة؛ لما لها من فوائد تعود بالنفع على صحة الجسم والوقاية من الأمراض، وتفعيل المبادرة في عدد من الميادين العامة والحدائق والمتنزهات والمدارس والمجمعات التجارية للوصول إلى مجتمع صحي متكامل.