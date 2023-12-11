"تقويم التعليم" تعقد الحلقة التطبيقية الـ 14 لأخصائي الاعتماد المدرسي بالشرقية

وقُدمت خلال الورشة عدد من العروض المرئية، من قبل مجموعة من المختصين من مركز "تميز" التابع للهيئة، ومنها عرض عن معايير ومؤشرات التقويم والاعتماد المدرسي وتفسيرها ومناقشتها، وآخر عن التطبيق الافتراضي لأدوات التقويم من خلال منصة تميز الرقمية للتقويم والاعتماد المدرسي، وكذلك عن عمليات وإجراءات التقويم والاعتماد المدرسي ونموذج العمل، وعرض عن تقارير التقويم المدرسي ومناقشة النتائج والتحديات والحلول المقترحة.