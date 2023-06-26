رسمياً اسوس السعودية ROG تعلن عن توفر جهاز الألعاب المحمول - Ally ROG

يتم تشغيل Ally بواسطة معالج Ryzen Z1 Series الجديد كليًا من AMD تم تصميم معالج Ryzen Z1 Extreme المبني على بنية "Zen 4" جنبًا إلى جنب مع رسومات AMD RDNA 3 ، وهو ينافس براعة وحدات التحكم في الألعاب ، والتي تضم 8 انوية و 16 مؤشر ترابط وما يصل إلى 8.6 تيرافلوب من قوة معالجة الرسومات. سيتوفر معالجات AMD Ryzen Z1 لاحقًا في عام 2023 مع 6 انوية و12 خيط معالجة، ويدعم كلا الطرازين تقنيات AMD FidelityFX ™️ Super Resolution و AMD Radeon Super Resolution للحصول على أداء ممتاز ومرئيات مذهلة في ألعاب AAA .