رسمياً اسوس السعودية ROG تعلن عن توفر جهاز الألعاب المحمول - Ally ROG

اعلنت شركة ASUS Republic of Gamers (ROG) عن توفر ROG Ally، وهو جهاز ألعاب محمول قوي للغاية يعمل بنظام التشغيل Windows 11. مدعومًا بمعالج AMD Ryzen ™️ Z1 Extreme المتطور، يمكن لـ Ally الاستمتاع بألعاب AAA بدقة 1080 بكسل بسهولة، سواء كان اللاعبون يلعبون بمفردهم أو مع الأصدقاء. سيكون Ally متاحًا للبيع في متاجر جرير في السعودية.
ROG Ally هو الجيل التالي حقًا من الأجهزة المحمولة باليد ، حيث يقدم ألعابًا عالية الدقة (FHD) أثناء التنقل ، وقادرة على تشغيل حتى ألعاب AAA الحديثة بشكل أسرع وأكثر سلاسة من أي جهاز محمول آخر في السوق.
نظرًا لأنه يعمل بنظام التشغيل Windows 11، ويتضمن ثلاثة أشهر من Xbox Game Pass Ultimate فور تشغيلها من الصندوق. يمكن للاعبين اللعب بمفردهم، أو الاتصال بجهاز تلفزيون للعب مع الأصدقاء، أو الانطلاق بقوة مع مجموعة ROG XG Mobile من وحدات معالجة الرسومات الخارجية للحصول على تجربة ألعاب من الدرجة الأولى حقًا.
يتم تشغيل Ally بواسطة معالج Ryzen Z1 Series الجديد كليًا من AMD تم تصميم معالج Ryzen Z1 Extreme المبني على بنية "Zen 4" جنبًا إلى جنب مع رسومات AMD RDNA 3 ، وهو ينافس براعة وحدات التحكم في الألعاب ، والتي تضم 8 انوية و 16 مؤشر ترابط وما يصل إلى 8.6 تيرافلوب من قوة معالجة الرسومات. سيتوفر معالجات AMD Ryzen Z1 لاحقًا في عام 2023 مع 6 انوية و12 خيط معالجة، ويدعم كلا الطرازين تقنيات AMD FidelityFX ™️ Super Resolution و AMD Radeon Super Resolution للحصول على أداء ممتاز ومرئيات مذهلة في ألعاب AAA .
"لقد أمضى فريقنا أكثر من عقد من الزمن في تطوير التقنيات اللازمة لتمكين سلسلة معالجات Ryzen Z1. قال ريناتو فراغال ، كبير مديري إدارة المنتجات لقسم عملاء المستهلك والألعاب في AMD ، من خلال العمل مع شركاء ذوي رؤية مثل ROG. "نحن متحمسون للاعبين لتجربة أول جهاز مدعوم من معالجات Ryzen Z1 Series مع إطلاق ROG Ally."
تم تصميم ROG Ally من الألف إلى الياء مع وجود Windows في جوهره، وهو قادر على #playALLYourgames من أي نظام أساسي. تعاونت ROG مع Microsoft وناشري الألعاب والاستوديوهات الفردية لضمان تمتع اللاعبين الذين يستخدمون Ally بأفضل تجربة ممكنة.
يضمن الدعم الكامل لـ Steam وتطبيق EA و Xbox Game Pass Ultimate و PC Game Pass و Epic Games Store و GOG Galaxy 2.0 وتطبيقات Android ومنصات الألعاب الأخرى بغض النظر عن نوع المنصة المفضلة، فإن Ally يقوم بدعمها.
يأتي The Ally مرفقًا مع Xbox Game Pass Ultimate مجانًا لمدة ثلاثة أشهر ، مما يمنح اللاعبين إمكانية الوصول الفوري إلى مكتبة ألعاب Microsoft في اللحظة التي يفتحون فيها علبة الجهاز.
تفخر ROG أيضًا بالعمل مع Xbox Game Studios و Capcom و HoYoverse و Level Infinite و 505 Games و Team 17 و Nacon و Techland و Squanch Games و Fatshark لتقديم أفضل تجربة ألعاب على Ally