فريق عسكري سعودي-إماراتي يصل عدن لتعزيز جهود إنهاء التصعيد في حضرموت والمهرة

ويأتي وصول الفريق السعودي-الإماراتي إلى عدن في وقت حساس، عقب سلسلة من التوترات على الأرض بين قوات المجلس الانتقالي وقوات الحكومة اليمنية، التي أثرت في الأمن والاستقرار المحلي بمحافظتي حضرموت والمهرة. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود التحالف المستمرة لتعزيز التنسيق بين الأطراف اليمنية، ومنع أي تصعيد قد يهدد مصالح المدنيين أو يؤدي إلى انتشار الفوضى في المنطقة.