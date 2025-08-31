من النزل المؤقتة إلى المهن الخطرة والتخليص الجمركي .. طرح 76 مشروعًا عبر "استطلاع"

من جانبها طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع (التعديلات على نظام الخطوط الحديدية) ومشروع (التعديلات على نظام البريد) ومشروع (التعديلات على النظام البحري التجاري)؛ التي تهدف منها الهيئة إلى ضمان مواكبة التغيرات التنظيمية بما يسهم في رفع جودة الخدمات، ويعزز الامتثال للأنظمة، وتحقيقًا للتوازن بين الرقابة والتنمية في القطاع السككي والبريد والبحري، وينتهي الاستطلاع على المشروعات بتاريخ 28 سبتمبر 2025م.