"مساند": هذا هو السن المسموح به للأعزب لاستخراج تأشيرة العمالة المنزلية

وحول المدة المتوقعة للرد على طلب الاستقدام؛ أوضح "مساند" أنه في حال كانت التأشيرة صادرة من قبل، يستغرق الرد على الطلب من قِبَل مكتب الاستقدام يومين بحد أقصى، أما إذا كانت التأشيرة جديدة فقد يستغرق الرد على الطلب بحد أقصى 7 أيام.