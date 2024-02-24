"مساند": هذا هو السن المسموح به للأعزب لاستخراج تأشيرة العمالة المنزلية

أكد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، أنه يُشترط للأعزب بلوغ سن 24 عامًا لاستخراج تأشيرة العمالة المنزلية.
وأضاف "مساند" أنه يمكن التحقق من الأهلية للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية قبل رفع الطلب حسب ضوابط الاستقدام المعتمدة.
وتعتبر رحلة الاستقدام الموحدة، رحلة استقدام متكاملة تبدأ من رغبة العميل باستقدام عامل/ـة منزلي، تبدأ من اختيار مهنة وجنسية العامل/ـة المطلوب، حتى وصول العامل/ـة. من خلال الدخول على منصة "مساند" ورفع طلب استقدام جديد.
وتتكون الرحلة الموحدة من خطوات ومراحل بسيطة: تشمل رفع العميل طلب استقدام باختيار المهنة والجنسية ومكتب الاستقدام، ليقوم النظام بالتأكد من أهلية مقدم الطلب لإصدار التأشيرة، ثم يقوم مكتب الاستقدام بإرسال عروض الاستقدام، ليستعرض العميل العرض المرسل ويقوم بترتيب السير الذاتية ثم يدفع العميل تكلفة الاستقدام المتفق عليها.
وحول المدة المتوقعة للرد على طلب الاستقدام؛ أوضح "مساند" أنه في حال كانت التأشيرة صادرة من قبل، يستغرق الرد على الطلب من قِبَل مكتب الاستقدام يومين بحد أقصى، أما إذا كانت التأشيرة جديدة فقد يستغرق الرد على الطلب بحد أقصى 7 أيام.