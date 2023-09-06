ثمانيني يستعيد حركة الكتف بعد جراحة نوعية في "تخصّصي بريدة"

نجح فريق جراحة العظام والمفاصل في مستشفى الملك فهد التخصّصي ببريدة، في إجراء تدخلٍ جراحي ناجح هو الأول من نوعه بمنطقة القصيم؛ لإنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 80 عاماً، وأعاد إليه حركة مفصل الكتف بشكل طبيعي.
وأوضح تجمُّع القصيم الصحي، أن المريض حضر إلى المستشفى وهو يعاني ألماً شديداً مع صعوبة بالغة في حركة الكتف الأيمن من مدة طويلة تسبّبت له في تعطلٍ وإعاقة ممارسة نشاطاته اليومية الاعتيادية، وتمّ الكشف على الحالة في عيادة العظام وعمل الأشعة اللازمة التي بيّنت أن المريض لديه خشونة شديدة في مفصل الكتف مع قطع في أوتار الكفة المدورة، إضافة إلى نزوح عظم العضد للأعلى (Rotator cuff Arthropathy).
وأشار التجمُّع إلى أنه تمّت مناقشة الحالة من قِبل المختصّين وعرض التشخيص على المريض وإفهامه طريقة العلاج المناسبة لحالته، ومن ثم تجهيز المريض لإجراء العملية النوعية التي ستمكّنه من العودة إلى ممارسة نشاطاته اليومية، التي تمّ استبدال كامل لمفصل الكتف الأيمن بطريقة عكسية (Reverse Total Shoulder Replacement)، وقام الأطباء بفحص مدى الحركة والتأكّد من ثبات المفصل داخل غرفة العمليات.
وذكر التجمُّع أنه في اليوم التالي للعملية تمكّن المريض من تحريك الكتف بشكل كامل ومغادرة المستشفى مباشرة وهو بصحة وسلامة.
وأجرى مستشفى الملك فهد التخصّصي ببريدة 8656 عملية جراحية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، واستفاد من خدمات مركز التأهيل الطبي فيه أكثر من 29 ألف مراجع.