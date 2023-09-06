ثمانيني يستعيد حركة الكتف بعد جراحة نوعية في "تخصّصي بريدة"

وأوضح تجمُّع القصيم الصحي، أن المريض حضر إلى المستشفى وهو يعاني ألماً شديداً مع صعوبة بالغة في حركة الكتف الأيمن من مدة طويلة تسبّبت له في تعطلٍ وإعاقة ممارسة نشاطاته اليومية الاعتيادية، وتمّ الكشف على الحالة في عيادة العظام وعمل الأشعة اللازمة التي بيّنت أن المريض لديه خشونة شديدة في مفصل الكتف مع قطع في أوتار الكفة المدورة، إضافة إلى نزوح عظم العضد للأعلى (Rotator cuff Arthropathy).