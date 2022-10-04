"الخريف": جنوب أفريقيا بوابة رئيسة لنفاذ المنتجات والخدمات السعودية لأفريقيا

وبيَّن وزير الصناعة والثروة المعدنية حرص المملكة على التعاون مع جنوب أفريقيا في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، كما هو الحال مع مشروع "ريدستون" للطاقة الشمسية المركزة التابع لشركة "أكوا باور السعودية"، الذي يُعد أكبر مشروع للطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا، ومن المتوقع أن يبدأ العام المقبل، بالإضافة إلى مكتب شركة سابك، في مدينة "كيب تاون" حيث يعمل هناك منذ عام 2008.