"وزارة الموارد البشرية" تُعلن عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية

وأبانت الوزارة أنه في حال قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل بسبب انقطاع العامل المنزلي عن العمل خلال سنتين من دخول العامل للمملكة، فإنه يجب على العامل الخروج النهائي خلال 60 يومًا وإلا اُعتبر مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل، وفي حال إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل بعد تجاوز سنتين، فيجب على العامل المنزلي الخروج النهائي أو الانتقال لصاحب عمل جديد خلال 60 يومًا من تاريخ الانقطاع عن العمل وإلا اُعتبر مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل.