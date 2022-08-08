شؤون الحرمين: استعدادات نوعية لتنظيم الخدمات الميدانية بالحرم خلال يوم عاشوراء

وتسخر الرئاسة العديد من المراقبين الموزعين على الممرات الرئيسة والفرعية، وذلك لضمان نجاح عمليات تنظيم الحشود داخل المسجد الحرام، فيما تركز مخرجات الخدمات التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام على التعريف بفضل صيام يوم عاشوراء من خلال محاضرات ودورس ميدانية وافتراضية وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم عن مناسك العمرة وفضل عاشوراء والأمور الشرعية الأخرى، عبر مشايخ تتعدد أعمالهم ومهام عملهم على مداخل ومخارج الحرم وفي الصفا والمروة؛ للإجابة عن أسئلة الزوار والمعتمرين، يساندهم في ذلك مكاتب للرد على السائلين هاتفيًّا يقوم عدد من المشاركين من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار 24 ساعة.