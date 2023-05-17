"لازوردي للمجوهرات" تستعرض أحدث مجوهراتها في جمهورية سنغافورة

وتتلاقى أهداف المعرض مع تطلُّعات "لازوردي للمجوهرات" في توسعة نطاق أعمالها ومبيعاتها بجميع أنحاء العالم؛ إذ رأت "لازوردي للمجوهرات" في مشاركتها فرصةً لتبادل الآراء مع صُنَّاع القرار في المجال حول أفق التعاون والتوسُّع المُستقبلي في الأسواق الآسيوية، جنبًا إلى جنب مع استعراض بصمتها الخاصة بين روّاد القِطاع، ورؤيتها وجهودها المُنصبَّة في صياغة ما يليق بعشاق الأناقة والرُّقي.