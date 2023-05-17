"لازوردي للمجوهرات" تستعرض أحدث مجوهراتها في جمهورية سنغافورة

تألقت شركة "لازوردي للمجوهرات" إبان مشاركتها في المعرض والمؤتمر العالمي "TFWA" الذي عُقِد خلال الأسبوع الماضي، في الفترة ما بين 7-11 مايو بجمهورية سنغافورة؛ إذ استعرضت الشركة مجموعتها الحصرية من مشغولات الذهب والألماس في القمة العالمية للتجارة الحرة، وتجارة التجزئة التي أُقيمت على هامش فعاليات المعرض.
وتتلاقى أهداف المعرض مع تطلُّعات "لازوردي للمجوهرات" في توسعة نطاق أعمالها ومبيعاتها بجميع أنحاء العالم؛ إذ رأت "لازوردي للمجوهرات" في مشاركتها فرصةً لتبادل الآراء مع صُنَّاع القرار في المجال حول أفق التعاون والتوسُّع المُستقبلي في الأسواق الآسيوية، جنبًا إلى جنب مع استعراض بصمتها الخاصة بين روّاد القِطاع، ورؤيتها وجهودها المُنصبَّة في صياغة ما يليق بعشاق الأناقة والرُّقي.
وتميَّزت مصوغات "لازوردي للمجوهرات" من بين الشركات المُشاركة في المعرض؛ إذ جذبت تفاصيل ودقة الحُليّ المعروضة شريحةً عريضةً من المتسوقين المهتمين بالاطلاع على أحدث صيحات عالم الموضة والمجوهرات، لا سيما أنها تتسم بالتصاميم الحديثة، والأسعار المُناسبة التي تلبّي مختلف الأذواق والمناسبات.
وتُعَدُّ "لازوردي للمجوهرات" العلامة الأبرز في مجال تصميم وتصنيع وتوزيع المجوهرات والمشغولات الذهبية بمنطقة الشرق الأوسط؛ حيث تقدِّم الشركة خدمة البيع المباشر لعملائها في متاجرها المتواجدة بأرقى الأسواق ومراكز التسوق التجارية في المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تقديمها خدمة التسوُّق عبر الإنترنت بشكل مُيَسَّر؛ إذ يمكن للراغبات في اقتناء منتجات "لازوردي للمجوهرات" الفريدة، زيارة منصتها التجارية الإلكترونية lazurde.com، وخوض تجربة تسوُّق إلكترونية عصرية ومتطورة.