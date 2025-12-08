الأمن البيئي يضبط ناقل حطب محلي في عسير ويطبّق بحقه النظام

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، إثر نقله مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة عسير.
وأوضحت القوات أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، فيما جرى تسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.
وبيّنت أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، مؤكدة أهمية الإبلاغ عن أي حالات اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية.
ودعت إلى التواصل عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مشيرة إلى أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون تحميل المبلّغ أي مسؤولية.