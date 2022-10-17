ريم رحال: السعودية مُحرِّكٌ رئيسي لقطاع العلاقات العامة في المنطقة ومن أسرع الأسواق نموًّا في العالم

قالت ريم رحال المدير العام لجمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (ميبرا) إن المملكة العربية السعودية هي المحرك الرئيسي لقطاع العلاقات العامة في المنطقة، وهي من أسرع أسواق العالم نمواً، مع تزايد ما تشهده من مشاريع ضخمة ونوعية وتنامي الطلب على خدمات القطاع للتعريف بأهمية هذه المشاريع محلياً ودولياً وجذب الشركاء والمواهب للمساهمة في تنفيذها.