"الجاسر": المملكة تسير بخطوات واضحة في تنفيذ استراتيجيتي "الطيران" و"النقل والخدمات اللوجستية"

وأضاف: "المملكة تسير بخطوات واضحة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطيران والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المنبثقة من رؤية المملكة المباركة وبالدعم الكبير من القيادة الرشيدة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، ونخطو خطوات واضحة في تنفيذ هذه الاستراتيجية سواء في جانب المطارات حيث نعمل على بناء وتوسعة العديد من المطارات ، مثل مطار الملك سلمان بالرياض الذي سيكون أحد أكبر المطارات بالعالم وستصل طاقته في عام 2030 إلى 100 مليون راكب، ومطار الملك عبد العزيز بجدة، وكذلك مطار البحر الأحمر، ومطار نيوم الدولي الجديد، والتوسعات في المطارات المختلفة، والعديد من الصالات التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية والمطارات الجديدة التي نعمل عليها : مطار جازان، مطار الباحة، مطار الجوف، وأيضًا التوسعة الكبيرة التي أُعلن عنها بالشراكة مع القطاع الخاص لتوسعة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة لنقل طاقته من 8 ملايين إلى 17 مليونًا".