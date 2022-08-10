فلكية جدة: رصد "القمر العملاق" الأخير لسنة 2022.. غداً

وقال: "بعد ذلك، سيصل القمر العملاق لحظة الاكتمال صبيحة يوم الجمعة 12 أغسطس عند الساعة 4:35 فجراً بتوقيت مكة المكرمة، ويكون بزاوية 180 درجة من الشمس، وذلك بعد يوم و08 ساعات و27 دقيقة من وصوله إلى أقرب مسافة من الأرض (نقطة الحضيض)، وسيبقى يزين السماء إلى غروبه مع شروق شمس الجمعة".