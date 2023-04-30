مروّجو مواد مخدّرة ومسلحون.. فيديو لسقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها ضبط 4 مواطنين بحوزتهم أقراصٌ خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومادة الحشيش المخدّر وسلاح ناري، وتمّ ضبط مقيمَيْن من الجنسية اليمنية بحوزتهما مادة الإمفيتامين المخدرة في جدة.
وفي خميس مشيط، تم إلقاء القبض على مواطن بحوزته مادة الحشيش المخدرة، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وسلاح ناري، كما تمّ إلقاء القبض على 4 متهمين مسلحين قاموا بمحاولة ترويج مواد مخدّرة واتخذوا منزلهم بتبوك المجهّز بكاميرات مراقبة في حي شعبي وكراً لإخفائها، ونتج عن ذلك ضبط 12 ألف و800 قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة و9 كجم من مادة الحشيش المخدّرة وأسلحة نارية وبيضاء وهواتف متنقلة وممنوعات وذخيرة وجهاز تسجيل الكاميرات وجهاز حاسوب محمول ومبلغ مالي.
وضبطت شرطة منطقة مكة المكرّمة مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لحيازته مادة الإمفيتامين المخدرة، وألقت شرطة جازان القبض على مواطنين بحوزتهما نبات القات المخدر.
ونجحت شرطة مكة المكرّمة في ضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية بحوزته مادة الإمفيتامين المخدرة، وتم ضبط مواطن بحوزته مادة الإمفيتامين المخدرة.