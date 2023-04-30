مروّجو مواد مخدّرة ومسلحون.. فيديو لسقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

وفي خميس مشيط، تم إلقاء القبض على مواطن بحوزته مادة الحشيش المخدرة، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وسلاح ناري، كما تمّ إلقاء القبض على 4 متهمين مسلحين قاموا بمحاولة ترويج مواد مخدّرة واتخذوا منزلهم بتبوك المجهّز بكاميرات مراقبة في حي شعبي وكراً لإخفائها، ونتج عن ذلك ضبط 12 ألف و800 قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة و9 كجم من مادة الحشيش المخدّرة وأسلحة نارية وبيضاء وهواتف متنقلة وممنوعات وذخيرة وجهاز تسجيل الكاميرات وجهاز حاسوب محمول ومبلغ مالي.