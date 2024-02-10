سفارة المملكة وملحقيتها الثقافية لدى أيرلندا ينظمان مسيرة "الكات ووك"

شارك نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا، عبدالسلام بن عبدالله المشيطي والقائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية في دبلن الدكتور عبدالعزيز بن فهد الفهيد، وعدد من منسوبي السفارة والملحقية والطلاب السعوديين الدارسين في أيرلندا، اليوم، بانطلاق مسيرة كات ووك 2024 من الجسر الشهير في العاصمة الأيرلندية صامويل بيكت، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للنمر العربي الذي يصادف 10 فبراير من كل عام والذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة.
وتأتي مسيرة كات ووك 2024 هذا العام بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة باعتماد يوم 10 فبراير من كل عام يوماً عالمياً للنمر العربي، للتوعية بأهمية حماية القطط البرية بمختلف أنواعها والحفاظ على البيئة التي تعيش بها، واستكمالاً للجهود التي تقوم بها المملكة في الحفاظ على المناطق المحمية للحياة الفطرية والكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها، وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
ونظمت هذه الفعالية بالتعاون بين السفارة والملحقية الثقافية السعودية في دبلن.