سفارة المملكة وملحقيتها الثقافية لدى أيرلندا ينظمان مسيرة "الكات ووك"

شارك نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا، عبدالسلام بن عبدالله المشيطي والقائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية في دبلن الدكتور عبدالعزيز بن فهد الفهيد، وعدد من منسوبي السفارة والملحقية والطلاب السعوديين الدارسين في أيرلندا، اليوم، بانطلاق مسيرة كات ووك 2024 من الجسر الشهير في العاصمة الأيرلندية صامويل بيكت، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للنمر العربي الذي يصادف 10 فبراير من كل عام والذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة.